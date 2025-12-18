Мошенники обманули внука Татьяны Васильевой на 360 тысяч рублей

Внук актрисы Татьяны Васильевой стал жертвой мошенников, которые похитили все семейные накопления. Афера длилась почти неделю и началась с заказа питьевой воды на дом.

Как сообщает Telegram-канал «112», пока родители подростка были на гастролях, мошенники позвонили ему, представившись сотрудниками службы доставки. Они попросили продиктовать код из смс-сообщения, после чего заявили о взломе его учетной записи на портале «Госуслуги»

Затем на связь вышли лжеполицейские, которые убедили подростка в переводе крупной суммы денег на счета недружественного государства. Они прислали поддельный официальный документ с перечнем возможных последствий и провели видеозвонок.

Поддавшись давлению, подросток собрал все наличные деньги в доме, предназначенные для ремонта и новогодних праздников, в сумме 360 тысяч рублей и передал их курьеру. После получения средств мошенники прекратили контакт, и связь с ними прервалась.