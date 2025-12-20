После поездки в Тайланд Батрутдинов не исключает развития отношений с Бузовой

Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова вместе отдыхали в Таиланде. Между ними возникла симпатия, но артисты решили не начинать романтические отношения и пока остаться друзьями.

Находясь в одной компании во время отдыха, шоумен и певица быстро нашли общий язык и начали проводить много времени вместе. Расслабленная атмосфера поездки способствовала откровенным беседам, в результате которых между ними возникла особая эмоциональная близость. Однако обе стороны решили не торопиться и дать ситуации развиваться естественным образом, сделав акцент на дружбе, сообщил Батрутдинов в интервью Лауре Джугелии.

В прошлом у пары уже были попытки перевести общение в романтическое русло, но тогда обстоятельства не сложились. Несколько лет назад они участвовали в телепроекте по поиску партнера, где у Бузовой начались отношения с другим участником, и их пути с Батрутдиновым разошлись.

После недавнего расставания певицы с блогером артисты вновь сблизились. Тимур Батрутдинов отмечает, что характер Ольги Бузовой нельзя назвать простым, и не каждый мужчина сможет найти с ней общий язык. При этом он добавил, что певица осознает свои сильные стороны и готова идти на компромиссы ради гармонии в паре.

Пара договорилась не строить далеких планов, а ценить текущее общение и ценить текущее общение, поддерживая друг друга. При этом они допускают, что если обстоятельства сложатся удачно, то рассмотрят возможность более серьезных отношений.