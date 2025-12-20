Фотографии принца Эндрю с Эпштейном и Максвелл попали в публикацию Минюста США

Министерство юстиции США опубликовало тысячи документов по делу Джеффри Эпштейна, включая фотографии, иллюстрирующие его связи с известными фигурами. В архив попали снимки с участием членов королевской семьи, политиков и знаменитостей.

Опубликованный архив документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна содержит многочисленные фотографии, демонстрирующие круг его общения. На снимках запечатлены бывший американский президент Билл Клинтон, британский принц Эндрю, политик Питер Мандельсон, а также музыканты и актеры, включая Майкла Джексона, Мика Джаггера и Кевина Спейси.

На одной из фотографий герцог Йоркский лежит в окружении пяти женщин, чьи лица скрыты редакторами; предполагается, что снимок сделан в королевской резиденции Сандрингем. Другие изображения показывают его вместе с Эпштейном и его сообщницей Гислейн Максвелл на скачках в Аскоте и на охоте в шотландском Балморале.

Часть экспертов уверены, что фотографиям больше 20 лет и что Клинтон прекратил общение с Эпштейном после того, как его преступления стали достоянием общественности, сообщает The Guardian.

В архив также вошла фотография бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона. На кадре политик наблюдает за тем, как Эпштейн задувает свечи на торте.

Среди других публичных персон на фотографиях присутствуют Майкл Джексон, Мик Джаггер и Кевин Спейси. Никаких свидетельств того, что эти знаменитости были осведомлены о преступлениях Эпштейна или причастны к ним, в материалах не содержится.