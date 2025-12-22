Голикова сообщила об утверждении плана по демографической стратегии

Правительство России утвердит в ближайшие дни план реализации стратегии в сфере семейной и демографической политики.

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на итоговом заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Документ направлен на поддержку многодетности и повышение рождаемости до 2036 года.

Принцип семейно центричности в нацпроектах

Так, с 2025 года во всех национальных проектах, связанных с человеком и демографией, будет действовать принцип семейно центричности. Это изменение введено по поручению президента страны.

Вице-премьер также отметила положительный эффект от упрощения порядка предоставления единого пособия в текущем году. Нововведение уже оценили около пяти миллионов семей, в которых проживает более чем девять миллионов 600 тысяч детей.

Пособие также получают свыше 140 тысяч беременных женщин. Правительство рассчитывает, что реализация стратегии и сопутствующих мер окажет комплексное влияние на демографическую ситуацию.

Изменения в программе льготной ипотеки

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал об изменениях в программе льготной ипотеки. С 1 февраля 2026 года муж и жена будут обязаны выступать созаемщиками по одному кредитному договору.

Это правило вводится для предотвращения злоупотреблений, когда супруги оформляли два отдельных кредита. Принцип «одна семья — одна льготная ипотека» ограничит возможное количество таких займов на одну семью.

Депутат пояснил, что если до указанной даты один из супругов уже оформил такой кредит, второй потеряет право на его получение. При этом право на оформление комбинированной ипотеки у семей сохраняется.

Условия и лимиты семейной ипотеки

Программа «Семейная ипотека» с годовой ставкой шесть процентов действует до 2030 года. Она доступна для семей с двумя и более детьми, а также для тех, у кого есть ребенок в возрасте до шести лет или ребенок-инвалид.

С 1 апреля 2025 года действие программы распространили на вторичное жилье в городах, где нет или почти нет нового строительства. В текущем списке таких городов девятьсот.

Существуют лимиты по сумме займа. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей он составляет 12 миллионов рублей. В остальных регионах России лимит равен 6 миллионам рублей.

Оформление кредита не привязано к месту прописки заемщиков. Параллельно в стране продолжают действовать и другие льготные программы, такие как дальневосточная, арктическая, сельская и IT-ипотека.