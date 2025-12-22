Дрозденко опроверг слухи о строительстве мусорного полигона

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе традиционной прямой линии ответил на вопрос жительницы о возможном строительстве мусорного полигона в поселке Таменгонт.

В эфире он категорически опроверг эти слухи. Губернатор сообщил, что информация о полигоне не соответствует действительности, а указанный земельный участок официально относится к землям промышленного и специального назначения.

По словам Дрозденко, высказанным на прямой линии, ранее на этой территории располагалась воинская часть. После передачи участка он был переведен в соответствующую категорию, что позволяет проводить изыскательские работы.

Губернатор также отметил в ходе эфира, что вблизи участка нет населенных пунктов, кроме двух домов, жители которых будут расселены за счет инвестора при реализации любого проекта.

Отвечая на вопросы, Дрозденко подчеркнул, что речи о создании мусорного полигона не идет. В ходе прямой линии он пояснил, что обсуждается лишь возможность размещения завода по переработке отходов, и проект находится на самой ранней стадии исследований.