Роспотребнадзор сообщает о росте заболеваемости ОРИ и гриппом на 15 процентов

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует о росте заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

На 51-й неделе эпидсезона уровень суммарной заболеваемости ОРИ и гриппом в Петербурге вырос на 15,1% по сравнению с предыдущей неделей, в Ленинградской области — на 2,9%. Эпидемические пороги не превышены.

В структуре ОРИ в Санкт-Петербурге на случаи гриппа приходится 6,1%, в Ленобласти — 4,8%. Среди негриппозных вирусов преобладают риновирусы, SARS-CoV-2 (коронавирус), парагрипп и аденовирусы. При этом заболеваемость COVID-19 в Петербурге снизилась на 5,9%, а в области выросла на 19,3%, отметили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.

В образовательных учреждениях проводятся утренние фильтры, при заболеваемости 20% и более допускается приостановление учебного процесса. На 51-й неделе в Санкт-Петербурге против гриппа привито 60,7% населения, в Ленинградской области — 64,6%.