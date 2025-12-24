Омская пенсионерка устроила погром в квартире после провала «Схемы Долиной»

Пенсионерка из Омска попыталась повторить «схему Долиной» для возврата проданной квартиры, но проиграла в суде. В отместку она устроила в жилье погром перед выездом, вырвав проводку и повредив стены.

Пожилая женщина разгромила квартиру после того, как суд обязал ее освободить жилье в пользу новых владельцев — молодой семьи с детьми. Пенсионерка вырвала проводку, сорвала обои и повредила стены.

Конфликт начался в прошлом году после продажи трехкомнатной квартиры за шесть миллионов рублей. Перед сделкой пенсионерка предоставила справку от психиатра о своей вменяемости. Получив деньги, она стала затягивать с освобождением жилплощади под разными предлогами. Одновременно она подала иск в суд с требованием вернуть квартиру, ссылаясь на обман.

Суд отказал в удовлетворении ее требований, встав на сторону покупателей, которые приобрели недвижимость в ипотеку с использованием материнского капитала, сообщает Telegram-канал SHOT.

В день выселения, женщина устроила в квартире масштабные разрушения. Помимо проводки и обоев она повредила вентиляцию, разбила плитку и пробила отверстия в полу. Когда новые владельцы прибыли для заселения, пенсионерка устроила публичный скандал, собрав соседей и вызвав полицию.

В присутствии свидетелей она заявила, что не даст спокойной жизни молодой семье, добавив, что теперь им предстоит встречать Новый год в разгромленной квартире.