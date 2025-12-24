В России могут ввести штрафы и арест за сталкинг

Депутаты Государственной думы разработали поправки об административной ответственности за сталкинг. Законопроект предполагает введение штрафов и административного ареста за навязчивое преследование.

Парламентарии подготовили законопроект об установлении административной ответственности за сталкинг. Согласно документу, за навязчивое преследование предлагается ввести наказание в виде штрафа от пяти до десяти тысяч рублей либо административного ареста сроком до семи суток.

В случае неисполнения решения суда о выдаче охранного ордера для защиты от преследования штраф может быть увеличен до 10-20 тысяч рублей, а максимальный срок ареста — до десяти суток. Отдельно предусмотрены санкции за сталкинг в отношении несовершеннолетнего в Интернете. За подобное нарушение могут назначить арест до 15 суток или обязательные работы продолжительностью до 50 часов, сообщает 360.ru.

Депутаты планируют внести законопроект на рассмотрение Госдумы 24 декабря. Документ направлен на закрепление понятий в федеральном законодательстве, а именно в законе «О противодействии навязчивому преследованию». Под сталкингом могут подразумеваться такие действия, как слежка, систематические попытки установить контакт (звонки, СМС, отправка подарков), а также использование персональных данных жертвы для заказа товаров или услуг без ее согласия.