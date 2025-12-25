В Госдуме назвали названы суммы ежемесячных детских пособий на 2026 год

Депутаты Государственной думы сообщили возможные данные о размерах ежемесячных пособий для семей с детьми в 2026 году. Одновременно с этим с нового года начнет действовать новая адресная выплата, привязанная к сумме уплаченного родителями НДФЛ.

Ежемесячные пособия на детей

Так, размер ежемесячного пособия на ребенка в 2026 году будет определяться исходя из регионального прожиточного минимума и степени нуждаемости семьи. Выплата может составить 9,1 тысячи рублей (50% прожиточного минимума), 13,7 тысячи рублей (75%) или 18,3 тысячи рублей (100%). Данные суммы рассчитываются на основе ожидаемого прожиточного минимума, который достигнет 18,9 тысячи рублей на душу населения.

Данная ежемесячная выплата предназначена для малообеспеченных семей с детьми до 17 лет и назначается после комплексной оценки нуждаемости, учитывающей доходы, имущество и занятость взрослых.

Новая ежегодная выплата для семей с двумя и более детьми

Параллельно с 1 января 2026 года вступает в силу новый механизм поддержки. Это ежегодная выплата для родителей, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении). Ее ключевая особенность — привязка к сумме уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По сути, это компенсация части уплаченного подоходного налога.

Размер выплаты рассчитывается как разница между фактически уплаченным НДФЛ по ставке 13% и условной суммой налога по ставке 6% с того же дохода. Таким образом, чем выше официальная заработная плата родителя, тем больше может быть сумма возврата.

Однако право на выплату имеют только семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения в регионе. При расчете этого дохода учитываются все члены семьи: оба родителя (включая супругов) и дети. Также будут оцениваться имущественные критерии, наличие задолженности по алиментам является основанием для отказа.

Оформление и перспективы

Оформлением как ежемесячного единого пособия, так и новой ежегодной выплаты будет заниматься Социальный фонд России. Подать заявление на новую выплату можно будет только за прошедший календарный год в строго отведенный период — с 1 июня по 1 октября.

Например, за доходы 2025 года можно будет обратиться в 2026. Сделать это можно будет через клиентские службы фонда, Многофункциональные центры или портал «Госуслуги». Ожидается, что большая часть необходимых сведений, включая данные о доходах и имуществе, будет запрашиваться фондом в межведомственном порядке. Конкретный перечень документов и форму заявления утвердит Правительство РФ отдельным постановлением.