Ученый сообщил о новой аномалии у «космического корабля» 3I/ATLAS

Астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб сообщил о выявлении новой необычной характеристики у межзвездного объекта 3I/ATLAS. В своем блоге ученый отметил, что этот объект отличается аномальным размером частиц, которые преобладают в свечении его антихвоста, обращенного в сторону Солнца.

Аномалия в составе антихвоста

По словам Леба, в антихвостовом образовании объекта доминируют частицы, существенно превышающие по размеру типичные пылевые частицы, наиболее эффективно рассеивающие солнечный свет. Ранее исследователь уже обращал внимание на нехарактерное для комет явление — струю вещества, свечение которой тянется от 3I/ATLAS по направлению к Солнцу. Обычно солнечное излучение и солнечный ветер уносят пыль и газ прочь от светила, в противоположную сторону. Леб подчеркнул, что природа этого феномена остается неясной, и эта деталь не обсуждалась на соответствующей конференции NASA.

История наблюдений за объектом

Межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля. Позже астрономы установили, что это комета, прибывшая из другой звездной системы. Диаметр ее комы — облака из газа и пыли вокруг ядра — составляет около 24 километров. Компьютерное моделирование показало, что ее возраст может превышать семь с половиной миллиардов лет, что делает ее, возможно, самой старой из наблюдавшихся комет. В декабре президент России Владимир Путин, комментируя объект, заявил, что это комета и российским ученым известно, что происходит.

Предыдущие аномалии и гипотезы

Это не первая аномалия, отмеченная у 3I/ATLAS. В сентябре Ави Леб сообщал, что объект претерпел «аномальную эволюцию», начав менять свой цвет. Еще раньше, в августе, ученый обратил внимание на то, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, напоминающий свечение автомобильных фар, при этом источник этого свечения установить не удалось. Тогда Леб высказал предположение, что объект может иметь искусственное происхождение и обладать мощным внутренним источником энергии, способным генерировать свет, видимый на расстоянии миллионов километров. Обсуждение природы 3I/ATLAS и новых данных о его свойствах продолжается в научном сообществе.