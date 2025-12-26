В Петербурге открылись две новые станции метро на шестой линии

В Санкт-Петербурге 26 декабря начали работу две новые станции метрополитена — «Юго-Западная» и «Путиловская». Они стали первыми станциями строящейся Красносельско-Калининской (шестой) линии.

Станция «Юго-Западная» расположена на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова. «Путиловская», находящаяся на улице Васи Алексеева, является пересадочной на станцию «Кировский завод» Кировско-Выборгской линии. Запуск стал возможен после получения всех необходимых разрешительных документов.

В рамках развития метрополитена до 2035 года планируется открыть еще 14 станций. На строительство в ближайшие три года предусмотрено 217 миллиардов рублей бюджетных ассигнований. В частности, в 2026 году на эти цели выделят 51 миллиард, в 2027 году — 80 миллиардов, а в 2028 году — 86,3 миллиарда рублей. Следующие станции, включая «Улицу Доблести» и «Богатырскую», должны открыться в период с 2028 по 2030 год.