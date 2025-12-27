Бастрыкин взял под контроль дело о нарушении прав сироты в Ленобласти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обращения сироты из Ленинградской области по факту нарушения ее жилищных прав.

Поводом стало обращение, опубликованное в комментариях в аккаунте приемной Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте». Женщина, являющаяся сиротой, сообщила, что должностные лица органов опеки не приняли мер для ее своевременной постановки на учет как лица, подлежащего обеспечению жильем, пишет пресс-служба СК России.

Самостоятельные попытки подать заявление о включении в очередь каждый раз завершались отказами. В 2013 году ей как малоимущей была предоставлена квартира в ветхом доме в поселке Заборье, которую в прошлом году признали аварийной. Ее жилищные права до сих пор не восстановлены, и она вынуждена арендовать жилье за свой счет.

По данному факту СУ СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю управления Сергею Сазину предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.