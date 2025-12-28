У московского блогера Дмитрия Котова забрали травмированную львицу

У московского блогера Дмитрия Котова изъята львица, находившаяся в тяжелом состоянии с серьезными травмами. Прокуратура начала проверку на предмет нарушения законодательства о содержании диких животных.

Сотрудники прокуратуры изъяли у блогера Дмитрия Котова львицу. Животное находилось в тяжелом состоянии. На данный момент ситуация взята на контроль, сообщили в пресс-службе Межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы.

Сам Котов заявил, что приобрел львенка через интернет за сумму в полмиллиона рублей. Контентмейкер отметил, что подобные сделки не являются редкостью на рынке экзотических животных.

По словам представителей надзорного ведомства, содержание дикого хищника в домашних условиях нарушает законодательство о защите животных. В случае подтверждения фактов жестокого обращения действия владельца могут быть квалифицированы по соответствующей статье.

Напомним, что с сентября прошлого года в России действует запрет на содержание львов и других диких животных в домашних условиях. В ближайшее время прокуратура планирует провести проверку и принять соответствующие меры.

Дмитрий Котов приобрел известность как «долларовый миллионер», демонстрируя в соцсетях дорогие автомобили, элитную недвижимость и экзотических животных.