Градсовет Ленобласти одобрил проект застройки мыса Вуоксы в Приозерске

Градостроительный совет Ленинградской области согласовал проект комплексной застройки мыса реки Вуоксы в Приозерске. На месте промышленной зоны планируется создать жилой квартал с яхт-клубом и социальной инфраструктурой.

Проект планировки территории мыса реки Вуоксы в Приозерске был разработан компанией «Геосервис». На данный момент он получил одобрение Градсовета Ленинградской области. Согласно принятой концепции, на земельном участке у Железнодорожной улицы вместо промышленной зоны появится новый жилой квартал.

В состав проекта входит строительство индивидуальных домов, а также мало- и среднеэтажных жилых зданий высотой до пяти этажей. Общая площадь застройки составит около 28,7 тысячи квадратных метров, что позволит создать жилье для примерно 824 человек. Помимо жилой составляющей, в планы застройщика входит создание прогулочной набережной, пешеходных улиц, гостиницы на 70 номеров с рестораном и СПА-комплексом, а также яхт-клуба с мариной. Для жителей квартала предусмотрено строительство детского сада на 50 мест.

В ходе обсуждения члены Градсовета подняли вопросы об организации перехода через частную железнодорожную ветку и необходимости берегоукрепительных работ для предотвращения подтоплений.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что с июля 2024 года, когда рассматривались изменения в Генплан Приозерска, концепция проекта существенных изменений не претерпела.