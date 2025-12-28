Карьерный рост и обновление жилья стали приоритетами жителей Ленобласти

Каждый четвертый житель Ленинградской области рассматривает наступающий 2026 год как возможность для серьезных жизненных изменений. Основными приоритетами стали карьера, обустройство жилья и внутренний туризм.

Так, три четверти россиян в целом ощущают потребность в жизненных переменах. При этом каждый третий из них намерен начать воплощать свои планы именно с января нового года. Наиболее активно к символике нового старта привязана молодежь в возрасте до 35 лет, тогда как люди старшего поколения реже связывают свои решения с конкретной календарной датой.

В Ленинградской области каждый четвертый житель рассматривает предстоящий период как время для преобразований. Ключевыми направлениями для них являются профессиональная реализация и карьерный рост, а также обновление повседневной жизни через новые хобби и привычки, сообщает «ЛенТВ24».

В контексте обустройства быта большинство планов связано с преобразованием текущего жилого пространства — проведением ремонта или изменением планировки. Также среди намерений фигурирует переезд в другой город или регион, улучшение жилищных условий за счет покупки или аренды комфортабельного жилья, а также приобретение загородной недвижимости.

В сфере отдыха и туризма у жителей региона преобладает желание активнее путешествовать по России, совершая как длительные поездки, так и короткие выезды на выходные. Популярностью пользуется идея изучения малых городов и их культурного наследия.

При этом каждый пятый житель области мечтает о зарубежных поездках. Для особых случаев многие отдают предпочтение эксклюзивному отдыху в уединенных загородных резиденциях или аутентичных местах размещения.