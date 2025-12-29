Матерям-героиням предоставят расширенный пакет социальных гарантий

Президент Владимир Путин утвердил законы, предоставляющие матерям-героиням расширенный пакет социальных льгот. Их права и гарантии теперь приравнены к статусу Героя России и Героя Труда РФ.

Содержание законодательных актов

Президент России Владимир Путин подписал два федеральных закона, устанавливающих социальные гарантии для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Данное звание присваивается за рождение и воспитание десяти и более детей.

Согласно новым нормам, перечень прав и льгот для этой категории граждан приравнивается к объему социальной поддержки, предоставляемой Героям Российской Федерации и Героям Труда Российской Федерации.

Структура предоставляемой поддержки

Пакет социальных гарантий включает в себя широкий спектр мер. В их число входят льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, бесплатное предоставление земельных участков, а также право на бесплатный проезд в общественном транспорте городского и пригородного сообщения.

Кроме того, законодательство предусматривает льготы в сфере медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения, профессионального образования и посещения культурно-зрелищных учреждений. Для матерей-героинь также установлено право на бесплатный проезд один раз в год железнодорожным, воздушным или водным транспортом в пределах страны с предоставлением мест в купе повышенной комфортности.

Финансовые аспекты новых норм

Законодательством предусмотрено два ключевых финансовых положения. Первое дает право на получение ежемесячной денежной выплаты, фиксированный размер которой составляет 72,4 тысячи рублей. Эта сумма подлежит ежегодной индексации. Данная выплата может предоставляться в качестве альтернативы льготам в натуральной форме.

Вторым законом за матерями-героинями закрепляется право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. Его размер установлен на уровне аналогичной выплаты для Героев Труда РФ и с 1 апреля 2025 года составляет 36,6 тысячи рублей.