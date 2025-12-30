На Автовской ТЭЦ восстанавливают теплоснабжение после аварии

На Автовской ТЭЦ в Санкт-Петербурге, где в ночь на 29 декабря произошла авария, началось восстановление теплоснабжения.

Как пишет «ФедералПресс» со ссылкой на данные Комитета по энергетике Петербурга, на станции идет плавный набор температуры теплоносителя до рабочих параметров. Температурный график уже достиг нормативных значений 90/45°C.

Напомним, что срабатывание системы технологической защиты привело к автоматическому отключению части генерирующего оборудования из-за задымления на кабельных линиях. Это вызвало перебои в подаче тепла в Кировском, Красносельском, Московском, Адмиралтейском и Фрунзенском районах, а некоторые дома в Кировском и Московском районах кратковременно остались без электричества. Сейчас ситуация нормализуется.