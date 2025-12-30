Главу МО «Дачное» отправили в СИЗО по обвинению в убийствах

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 28 февраля главу муниципального образования «Дачное» Вадима Сагалаева.

Ему предъявлены обвинения в убийствах группой лиц из корыстных побуждений и в покушении на убийство общеопасным способом, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, не позднее июня 2003 года Сагалаев и Сергей Фомин (Мусейибов) создали преступную группу, в которую вошел нынешний заместитель главы МО «Дачное» Игорь Заболотный. Группе вменяется убийство предпринимателя, его жены и охранника на проспекте Стачек, связанное с конфликтом из-за перераспределения акций компаний «Вниигидролиз» и «Сайнтек». В январе 2004 года Сагалаев приобрел крупные пакеты акций этих предприятий на имя супруги.

Также муниципалу вменяется покушение на убийство другого коммерсанта путем подрыва автомобиля, которое не удалось осуществить из-за того, что исполнителя заметили. Сагалаев был задержан 29 декабря, вину не признал и просил суд о домашнем аресте. Петербургское отделение «Единой России», где он состоял, намерено приостановить его членство в партии.