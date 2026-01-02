С января в Петербурге установлен новый МРОТ

С 1 января 2026 года в Санкт-Петербурге установлен новый размер минимального размера оплаты труда. Данный показатель на 9% превышает уровень прошлого года и на 15% выше федерального МРОТ.

В Северной столице с наступлением нового года вступили в силу обновленные значения ключевых социально-экономических показателей. Так, размер минимального размера оплаты труда для города установлен на уровне 31,2 тысячи рублей. Это на 9% или 2,5 тысячи рублей больше норматива, действовавшего в 2025 году.

При этом региональный МРОТ оказался примерно на 15% выше федерального значения в 27,09 тысячи рублей.

Параллельно был пересмотрен и размер прожиточного минимума для трудоспособного населения Санкт-Петербурга. На 2026 год данный показатель утвержден в сумме 22,5 тысячи рублей.

Напомним, что величина прожиточного минимума, наряду с МРОТ, является базовым параметром для расчета ряда социальных выплат, пособий и иных форм государственной поддержки.