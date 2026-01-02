Московский транспорт перевез 1,3 млн пассажиров в бесплатную новогоднюю ночь

Столичный транспорт в ночь на 1 января перевез около 1,3 миллиона пассажиров, работая в бесплатном режиме. Самыми востребованными оказались метро и Московское центральное кольцо, на которые пришлось порядка 950 тысяч поездок.

По данным Департамента транспорта Москвы, в период с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января городской общественный транспорт столицы перевез порядка 1,3 миллиона пассажиров. В указанный временной промежуток все виды транспорта работали бесплатно и без перерывов, что позволило жителям и гостям города свободно передвигаться для встречи Нового года и продолжения праздничных мероприятий.

Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, бесперебойное функционирование системы в праздничную ночь обеспечили свыше 15 тысяч водителей, машинистов и дежурного персонала. По его оценке, их слаженная работа позволила успешно обслужить ночной пассажиропоток без сбоев. Об этом сообщает Москва.ру.

Основная нагрузка легла на метрополитен и Московское центральное кольцо, которые в сумме обслужили около 950 тысяч поездок. Самыми востребованными среди пассажиров стали станции «Охотный ряд», «ВДНХ» и «Александровский сад».

На наземном транспорте зафиксировано свыше 243 тысяч поездок на автобусах и электробусах, примерно 50 тысяч — на трамваях, а на Московских центральных диаметрах — больше 71 тысячи.