Сын обвинил Ксению Собчак в обмане насчет Деда Мороза

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон публично обвинил мать в многолетнем обмане относительно существования Деда Мороза.

В социальных сетях девятилетний сын телеведущей Ксении Собчак обвинил мать в многолетнем обмане. В центре скандала оказалась вера в Деда Мороза, которую мальчик утратил еще в двухлетнем возрасте.

В ходе обсуждения подарков Платон заявил, что получал их не от сказочного персонажа, а от нанятых аниматоров. Одним из доказательств для него послужила неестественная коричневая борода у «Деда Мороза», что сразу вызвало подозрения. Попытка Собчак объяснить это тем, что персонаж мог покрасить бороду была встречена риторическим вопросом мальчика: «Ты издеваешься?».

Платон также выразил непонимание, почему аниматор требовал от него прочтения стихотворения в обмен на подарок, который и так был предназначен ребенку.

Собчак отметила наследованные сыном «навыки расследователя» и его умение вести допрос с пристрастием, чтобы доказать, что в разные годы роль Деда Мороза исполняли разные люди. Особенно ее позабавили его логические построения, в том числе касающиеся «жирных оленей».