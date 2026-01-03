В Выборгском районе Ленобласти потушили пожар на площади 150 квадратных метров

В Выборгском районе Ленинградской области ликвидирован пожар, охвативший 150 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 21:38.

Возгорание произошло в частном доме в садоводстве «Воронцово». На место происшествия выехали дежурные смены 151-й и 109-й пожарных частей областной противопожарной службы, а также 43-й пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга. Пожарным потребовалось почти два часа, чтобы справиться с огнем — возгорание было полностью потушено в 23:31.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, информация о пострадавших не поступала. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района проводит проверку для установления причин пожара.