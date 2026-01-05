Понедельник, 5 января 2026
За 2025 год в Петербурге спрос на тренеров вырос на 38%

Спрос на тренеров для частичной занятости в Санкт-Петербурге за год вырос на 38%.

За 2025 год количество предложений частичной занятости для тренеров в Северной столице увеличилось на 38%. Среднее предлагаемое вознаграждение на таких позициях составило около 28,2 тысячи рублей в месяц, сообщает ТАСС.

Аналитики отметили, что в преддверии новогодних праздников наблюдался рост в сегменте сезонной занятости, связанной с зимними видами спорта, что объясняется планированием россиянами активного отдыха и поездок на горнолыжные курорты. Представители бизнеса активно набирали персонал, включая гидов, инструкторов и создателей контента.

Среди зимних видов спорта самую высокую динамику спроса продемонстрировал хоккей: интерес к тренерам по этому направлению вырос на 47% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Занятия по фигурному катанию искали на 26% активнее, спрос на инструкторов по лыжному спорту увеличился на 13%, а на уроки по сноуборду — на 27%.

