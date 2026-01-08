Полномасштабное строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург начнется в 2026 году

Министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что полномасштабные строительные работы на всем протяжении высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург развернутся в 2026 году.

Основные усилия будут направлены на завершение работ на пилотном участке от Зеленограда до Твери. Здесь будет проходить тестирование новейшего отечественного высокоскоростного подвижного состава. Проект реализуется по поручению президента России в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система», сказал Никитин в интервью ТАСС.

Железная дорога протяженностью около 700 километров пройдет по территории шести субъектов страны с населением 30 миллионов человек. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток между городами достигнет 23 миллионов человек в год. Согласно распоряжению правительства, ввод магистрали в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Напомним, ранее вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков отмечал, что исторические здания складов Кокоревых возле Московского вокзала в Петербурге планируют интегрировать в платформу терминала для прибытия поездов ВСМ Москва — Петербург.