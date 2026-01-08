КГИОП потребовал остановить снос здания бывшего НИИ в Петербурге

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга вмешался в ситуацию со сносом здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проезде.

Комитет направил в УМВД по Выборгскому району заявление с просьбой разобраться с компанией, приступившей к демонтажу раньше времени. Также были отправлены предостережения собственнику здания и управляющей компании.

Несмотря на то, что в 2021 году КГИОП отказал во включении здания в реестр объектов культурного наследия, что было подтверждено судами, в декабре 2025 года поступило новое заявление о его признании памятником. На время рассмотрения этого заявления здание охраняется законом, и его снос запрещен.

Работы по демонтажу были временно приостановлены благодаря активным действиям местных жителей, которые вышли на защиту строения 1950-х годов, выполненного в стиле сталинского неоклассицизма.