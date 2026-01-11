Новые снимки объекта 3I/ATLAS вызвали вопросы у астрономов

По данным сообщества All Day Astronomy, новые изображения межзвездного объекта 3I/ATLAS, полученные NASA, демонстрируют особенности, которые не полностью соответствуют стандартным моделям поведения комет.

В сообщении в соцсети X отмечается, что объект имеет организованную структуру, обращенную к Солнцу, что противоречит некоторым устоявшимся предположениям.

Контекст и известные аномалии объекта

Напомним, 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года и идентифицирован как межзвездная комета. Ранее сообщалось о ряде необычных характеристик объекта: изменчивость яркости и цвета, наличие антихвоста (струи вещества, направленной в сторону Солнца), а также его предполагаемый возраст, который может превышать возраст Солнца на миллиарды лет.

Научная позиция и спекуляции

Несмотря на аномалии, преобладающая в научном сообществе точка зрения классифицирует 3I/ATLAS как естественную комету. Проведенные поиски искусственных радиосигналов от объекта в рамках проекта Breakthrough Listen не дали результатов. Упоминание профессора Митио Каку о возможной «разумности» объекта отражает спекулятивную точку зрения, не подкрепленную научными доказательствами.

Таким образом, новые данные подчеркивают уникальность 3I/ATLAS и необходимость его дальнейшего изучения, однако не предоставляют оснований для пересмотра его естественной природы. Аномалии делают его ценным объектом для исследований, способным углубить понимание состава и эволюции тел из других звездных систем.