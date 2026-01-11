Юрист предупредил Долину о рисках затягивания передачи квартиры покупателю

Конфликт между народной артисткой Ларисой Долиной и предпринимательницей Полиной Лурье из-за элитной квартиры в московских Хамовниках продолжился в 2026 году.

Несмотря на вступившее в силу решение Мосгорсуда от 25 декабря 2025 года о выселении певицы и ее семьи, передача жилья покупательнице вновь не состоялась.

Встреча, запланированная на 9 января, была сорвана. Долина не присутствовала лично, сославшись на заграничную поездку, а ее доверенное лицо прибыло без необходимых документов для подписания акта приема-передачи. Сторона певицы предложила перенести процедуру на 20 января.

По словам адвоката Лурье, квартира была фактически освобождена к 5 января, однако юридические формальности остаются невыполненными. Представители покупательницы не исключают обращения к судебным приставам для принудительного исполнения решения суда.

Юрист Сергей Жорин отметил, что уклонение от исполнения судебного решения может привести к взысканию с Долиной расходов, понесенных покупательницей из-за задержки. В случае возбуждения исполнительного производства возможны ограничительные меры, а при доказанном саботаже — даже уголовная ответственность. Игнорирование вступившего в силу решения суда, по мнению эксперта, является рискованной стратегией.