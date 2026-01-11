Один из крупнейших айсбергов планеты вступает в фазу необратимого разрушения

Наблюдения ученых свидетельствуют о том, что один из крупнейших айсбергов в мире, A-23A, вступает в финальную стадию своего существования. Спутниковые снимки показывают, что его поверхность активно покрывается талой водой, что является верным признаком скорого разрушения.

История и текущее состояние айсберга A-23A

Айсберг A-23A откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. Изначально его площадь составляла около 3900 квадратных километров. За почти четыре десятилетия он значительно уменьшился, и к концу 2025 года его площадь сократилась примерно до 1180 квадратных километров. Наиболее интенсивное разрушение произошло в прошлом году, когда от него в течение трех месяцев откалывались крупные фрагменты.

Признаки скорого разрушения

Ключевым индикатором необратимого процесса стало появление на поверхности айсберга обширных прудов талой воды, которые на снимках выглядят как голубые участки. Ученые поясняют, что эта вода действует как клин: проникая в трещины, она увеличивает давление и раскалывает лед изнутри. На снимках также отмечена светлая зона, которая может быть местом прорыва воды сквозь толщу льда. Об этом сообщает издание New-Science.

Текущее местоположение и прогноз

В настоящее время A-23A дрейфует в районе между восточным побережьем Южной Америки и островом Южная Георгия. Этот регион известен как «кладбище айсбергов» из-за относительно высоких летних температур воздуха и воды, способствующих их быстрому таянию. Специалисты считают, что текущее лето в Южном полушарии, вероятно, станет последним для этого ледяного гиганта, так как процессы разрушения достигли необратимой стадии.

Научное значение наблюдений

Долгое путешествие A-23а предоставило ученым редкую возможность детально изучить жизненный цикл крупного айсберга: от откола и многолетнего дрейфа до начала финального распада. Полученные данные помогают понять, как подобные ледяные массивы взаимодействуют с океанскими течениями и климатическими изменениями.

Мониторинг других крупных айсбергов, таких как A-81 и B22A, продолжается, что позволит лучше прогнозировать последствия таяния ледников для глобальной океанической системы. Исчезновение A-23A служит наглядным напоминанием о динамичных и ускоряющихся изменениях в полярных регионах планеты.