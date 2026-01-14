В среду в Петербурге вновь прошла плановая очистка крыш и парковок от снега

В Санкт-Петербурге пройдет масштабная очистка кровель многоквартирных домов от снега и наледи 14 января. Основные работы будут сосредоточены в Петроградском и Центральном районах города.

По данным на официальном сайте «Парковки Санкт-Петербурга», в Петроградском районе фасады и крыши домов обработают по 78 адресам. Среди них улицы Полозова, Профессора Попова, Аптекарский проспект, Бармалеева, Воскова, Подковырова и Подрезова.

Параллельно будет проходить уборка снега в зонах платной парковки Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов. Работы запланированы на участках Большой Подьяческой улицы, Гороховой улицы и Малого проспекта Васильевского острова.

Так, 15 января очистка кровель продолжится по ряду адресов в Петроградском, Центральном и Василеостровском районах, в том числе на Большой Монетной улице, Большом проспекте Петроградской стороны, Невском проспекте, Лиговском проспекте, 7-й линии Васильевского острова и Среднем проспекте Васильевского острова.

Ранее временно исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков сообщал о графике уборки снега и пилотном проекте в центральных районах. Он отмечал, что припаркованные автомобили мешают технике и могут задерживать работы на несколько часов.