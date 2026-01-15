Четыре ДОТа рубежа «Ижора» в Петербурге получили статус ОКН

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга включил в реестр объектов культурного наследия регионального значения четыре долговременные огневые точки (ДОТы) рубежа «Ижора».

Это сооружения № 58, 59, 76 и 103, расположенные на Ленинском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и Пулковском шоссе. Рубеж «Ижора» был построен в 1943 году на южных подступах к Ленинграду для усиления второй линии обороны.

Решение о его создании принял Военный совет Ленинградского фронта, обнаруживший на складах неиспользованные с 1941 года орудийные и пулеметные установки для ДОТов. Строительство велось в условиях строгой секретности под условным кодом «Ижора», сообщает пресс-служба Администрации Петербурга.

Работы, в которых участвовали в том числе женщины из военно-строительных отрядов, были завершены к 1 октября 1943 года. Всего за короткий срок возвели 119 фортификационных сооружений. После войны рубеж был разоружен, многие ДОТы разобраны, некоторые использовались как хозяйственные помещения.

В 2015 году большинство уцелевших сооружений рубежа вошли в комплекс объектов культурного наследия «Комплекс фортификационных и оборонительных сооружений Ленинграда 1920-х – 1940-х годов». Присвоение статуса памятника регионального значения четырем конкретным ДОТам обеспечит их дополнительную защиту.