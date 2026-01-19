Крещенские купания прошли в Петербурге и Ленобласти

В понедельник, 19 января, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошли традиционные крещенские купания. Главная городская купель была организована у Петропавловской крепости, где иордань торжественно открыл митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Прорубь на стрелке Заячьего острова работала с 13:00 до 22:00. Мероприятие обеспечивали сотрудники МЧС, полиции и бригады скорой помощи. Для участников были установлены отапливаемые палатки для переодевания.

Всего в городе было оборудовано 17 купелей, включая акваторию озера Долгое в Приморском районе, спуск к Неве у Оптиной Пустыни на Васильевском острове и Среднее Суздальское озеро в Выборгском районе. В Ленинградской области иордани открыли по 24 адресам, за исключением Лужского и Кингисеппского районов, пишет Мойка78.

Температура воды в прорубях составила от 1 до 4 градусов. Воздух в городе прогрелся до нуля, что значительно теплее рекордных морозов 1940 года, когда в крещенскую ночь было -32 градуса. Нынешний год, как и предыдущие, продолжил тенденцию к потеплению в этот период.