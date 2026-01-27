Содержание квадроцикла для россиян может обойтись в 40 тысяч рублей за год

Содержание квадроцикла требует регулярных вложений. Эксперты провели расчет, из каких статей складываются основные траты в течение года.

Владение квадроциклом связано с постоянными эксплуатационными расходами. Ключевой статьей является топливо. Полноприводные модели потребляют в среднем 12-15 литров бензина АИ-95 на 100 километров. При сезонном пробеге около тысячи километров ежегодные затраты на заправку составят примерно 8-10 тысяч рублей. На расход топлива напрямую влияет стиль езды и условия эксплуатации.

Второй серьезной статьей расходов является обслуживание техники. Новый квадроцикл требует как минимум двух визитов в сервис за сезон для замены масла, фильтров и проведения диагностики. Стоимость работ и расходников отличается в зависимости от происхождения техники. Для моделей из Северной Америки базовое обслуживание может обойтись в 40 тысяч рублей, в то время как для популярных китайских брендов эта сумма составит 8-12 тысяч рублей. На непредвиденные ремонты в год специалисты рекомендуют закладывать дополнительно около 15 тысяч рублей, 110km.ru.

Официальное оформление и страховка также входят в перечень обязательных трат. Регистрация квадроцикла в ГАИ обходится примерно в четыре тысячи рублей. После постановки на учет начисляется транспортный налог в размере 15-25 рублей с лошадиной силы. Полис ОСАГО для выезда на дороги общего пользования стоит около шести тысяч рублей в год.

Экипировка является важной частью бюджета для обеспечения безопасности. Обязательный шлем обойдется как минимум в шесть тысяч рублей. Полный комплект защитной одежды, обуви и аксессуаров может стоить 40-60 тысяч рублей, но эти вложения распределяются на несколько лет.

Хранение и транспортировка техники создают дополнительные издержки. В специализированном сервисе хранение стоит 10-20 тысяч рублей за сезон. Для перевозки потребуется прицеп, цена которого начинается от 60 тысяч рублей, либо его аренда за 1-3 тысячи рублей в день.

Таким образом, минимальный годовой бюджет на содержание квадроцикла, включая топливо, страховку, налоги и базовое обслуживание, составляет 30-40 тысяч рублей.