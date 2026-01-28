Вопрос о борьбе с самостроями должен решаться на уровне местных чиновников

Эксперт считает, что проблема самовольного строительства должна решаться на уровне местных чиновников и профильных надзорных органов. По его мнению, все необходимые для этого правовые механизмы уже существуют.

После обрушения крыши в новосибирском торговом центре вновь возникли вопросы о борьбе с самостроем в России. Координатор Московского отделения одной из партий Роман Крастелев заявил, что решать эту проблему должны местные чиновники и профильные службы.

По его словам, у государства уже есть все необходимые механизмы для эффективной борьбы с самостроями. Ключевую роль в этом процессе играют службы по контролю градостроительной деятельности, которые могут называться службой по жилищному контролю, строительному надзору или иначе. Именно эти органы власти, а также муниципалитеты, обязаны отслеживать строительную деятельность на своих территориях.

В беседе с RuNews24.ru эксперт пояснил, что эти структуры выдают разрешения на строительство и поэтому должны четко отслеживать ход работ. Всегда можно проверить, выдано ли разрешение на конкретный объект, и при необходимости быстро отреагировать на нарушения.

Крастелев подчеркнул, что самовольная постройка представляет собой объект недвижимости, созданный с нарушением установленного порядка. Нарушением может быть отсутствие необходимого согласования, разрешения на строительство или несоответствие целевого назначения земельного участка.