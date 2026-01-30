Оборот торговой сферы Петербурга превысил 2,8 триллиона рублей в 2025 году

Оборот торговой сферы Санкт-Петербурга в 2025 году достиг 2,8 триллиона рублей. Впервые город получил крупный казначейский кредит на развитие промышленной инфраструктуры.

В отчетном году был одобрен инфраструктурный кредит на сумму порядка 3,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков на прямой линии правительства города.

По его словам, эти средства предназначены для развития особой экономической зоны, в частности для строительства инновационного научно-промышленного центра на площадке Шушары.

Также Поляков подчеркнул высокую ценность торгового сектора для экономики города. Эта сфера является крупнейшим налогоплательщиком, формирующим поступления как в федеральный, так и в городской бюджеты. Количество занятых в торговле превышает 600 тысяч человек.