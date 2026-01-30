За год из КНР в Петербург привезли 52 тонны животного клея

Первая в 2026 году партия клея животного происхождения поступила в морской порт Санкт-Петербурга из Китая. Продукция прошла ветеринарный контроль Россельхознадзора.

Груз общим весом 26 тонн был доставлен из китайской провинции Шаньдун. Инспектор ведомства провел проверку в соответствии с ветеринарным законодательством. Было установлено, что сопроводительные документы и условия транспортировки полностью соответствуют всем установленным требованиям.

После завершения необходимых контрольных мероприятий партия мездрового клея была направлена в Вологодскую область. Получателем продукции является компания, занимающаяся производством спичек. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

По словам представителей ведомства, в 2025 году через порт Санкт-Петербурга из Китая поступило две аналогичные партии. Их общий вес составил 52 тонны.

Напомним, что мездровый клей — это продукт, получаемый из белковых отходов шкур животных. Он отличается высокой склеивающей способностью и используется в различных отраслях промышленности.