Петербуржцы жалуются на неубранный снег и гололед

Жители Санкт-Петербурга жалуются на неубранный снег и гололед. Горожане сообщают об опасных участках у школ и на тротуарах.

На городском портале «Наш Санкт-Петербург» пользователи сообщают о проблемах с уборкой снега в различных районах Северной столицы.

«Не дочищена от снега проезжая часть до конца!» — отмечает житель Василеостровского района Петербурга.

Часть петербуржцев сообщают о травмоопасных участках у школ и на пешеходных дорожках.

«Требуется уборка наледи на пешеходной дороге, ведущей в школу. Есть наледь, колейность», — жалуется пользователь из Московского района Петербурга. «Пешеходная дорога от Толубеевского проезда вдоль школы один сплошной каток. Идти невозможно. Один песок не помог. Нужно растворять и убирать», — пишет пользователь из поселка Парглово.

Отметим, что на данный момент неизвестно, когда коммунальные службы начнут реагировать на жалобы петербуржцев. Без своевременной уборки многие жители Северной столицы рискуют получить травмы на заснеженных и обледеневших тротуарах.