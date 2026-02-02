Сотрудникам Комтранса Петербурга представили нового председателя

Работникам Комитета по транспорту Санкт-Петербурга официально представили нового председателя. Перед ведомством стоят задачи по обновлению метрополитена и созданию комфортного общественного транспорта.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков представил коллективу транспортного блока нового председателя Дениса Минкина. По словам Полякова, это опытный руководитель, хорошо знакомый с отраслевой спецификой.
В своем Telegram-канале вице-губернатор отметил, что перед транспортным ведомством стоит множество комплексных задач, которые требуют системных решений. Среди ключевых приоритетов развития Поляков назвал обновление метрополитена и создание комфортного городского общественного транспорта.
Поляков уверен, что совместная командная работа позволит успешно выполнить все поставленные задачи. В завершение он пожелал Минкину успешной и плодотворной деятельности на благо Санкт-Петербурга.