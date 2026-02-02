Сотрудникам Комтранса Петербурга представили нового председателя

Квартира в Хамовниках была передана новой собственнице Полине Лурье в хорошем состоянии. Адвокат покупательницы подтвердила, что Лариса Долина полностью погасила коммунальные долги перед выездом.Передача квартирыПроцесс передачи квартиры в районе Хамовники от народной артистки Ларисы Долиной к Полине Лурье окончательно завершен. Адвокат новой собственницы Светлана Свириденко сообщила, что жилье было получено в удовлетворительном состоянии. По ее словам, перед выездом предыдущая владелица обеспечила порядок в помещениях.Также в беседе с порталом MSK1.ru Свириденко отметила, что все коммунальные платежи, включая расчеты за последний месяц проживания Долиной, были полностью оплачены. В связи с этим у Полины Лурье не возникает материальных претензий к певице по данным пунктам.Напомним, что фактическая передача ключей адвокату Лурье состоялась 19 января, после того как Мосгорсуд утвердил решение о выселении.Съемная квартира...