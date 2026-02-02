Эксперт Пименов рассказал о рисках от легализации онлайн-казино в России

Инициатива легализации онлайн-казино в России встречает возражения экспертов и депутатов. Ключевые опасения связаны с ростом игровой зависимости и социальными издержками для населения.

Экономический расчет и социальные риски

В России предложили рассмотреть возможность легализации онлайн-казино прогнозируя значительные поступления в бюджет. Предполагается что налогообложение этой деятельности по ставке в 30% может ежегодно приносить до 100 миллиардов рублей.

Однако эксперты критически оценивают эту инициативу. По мнению директора по развитию игровой индустрии Университета «Синергия» Михаила Пименова сиюминутная финансовая выгода не должна быть ключевым аргументом при принятии такого решения.

Легализация онлайн-казино в условиях массовой доступности в сочетании с современными цифровыми механиками неизбежно приведет к росту игровой зависимости. К таким механикам относятся персонализированные бонусы мгновенные микроплатежи и продуманные системы вознаграждения. Данные механики направлены не на развлечение, а на постоянное удержание игрока и стимулирование регулярных ставок, добавил Пименов в разговоре с RuNews24.ru.

Требования к потенциальному регулированию

Эксперты сходятся во мнении, что любое обсуждение легализации должно сопровождаться разработкой защитных механизмов. Михаил Пименов называет ряд обязательных условий. В их числе — запрет агрессивных поведенческих механик, предназначенных для формирования зависимости, внедрение строгой системы идентификации и контроля финансовых потоков.

Также необходимы обязательные отчисления операторов на финансирование государственных программ лечения и профилактики лудомании, обеспечение полной прозрачности статистики по игрокам и выплатам, а также независимый аудит рекламных практик и алгоритмов работы платформ.

По мнению эксперта, без создания такой комплексной системы защиты легализация рискует превратиться в инструмент перераспределения средств от населения к операторам и частично в бюджет, цена которого — ухудшение здоровья и благополучия граждан.