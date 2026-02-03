Оборот участников проекта «Петербургский дизайн» превысил 13,5 млрд рублей

Городской проект «Петербургский дизайн» подвел итоги работы за четыре года. За время его работы оборот участников превысил 13,5 миллиардов рублей.

Четвертый сезон инициативы «Петербургский дизайн», направленной на поддержку локальных брендов одежды и аксессуаров, завершился. Вице-губернатор Кирилл Поляков сообщил, что за четыре года проект объединил 585 производителей, оказав им содействие в выходе на рынок и апробации новых форматов продаж.

Участники получили возможность представить свои коллекции на ведущих торговых площадках Санкт-Петербурга и Москвы, добавил Поляков в своем Telegram-канале.

По данным вице-губернатора, совокупный оборот брендов-участников за весь период реализации проекта составил свыше 13,5 миллиардов рублей. Налоговые отчисления в городской бюджет от их деятельности превысили 479 миллионов рублей.

Одним из ключевых достижений инициативы Поляков назвал открытие 19 собственных офлайн-магазинов участниками. По его мнению, данный факт свидетельствует о формировании самостоятельных и устойчивых бизнесов, а также о готовности дизайнеров развиваться без прямой государственной поддержки.