Эксперты обсудили барьеры на пути комплексного развития территорий в Петербурге

В Санкт-Петербурге обсудили проблемы и перспективы программы комплексного развития территорий (КРТ). Ключевыми темами стали недостаток доверия со стороны горожан и необходимость раздельного подхода к жилой и нежилой застройке.

На отраслевой дискуссии в Северной столице стороны рассмотрели вопросы, связанные с практикой реализации программы КРТ.

Президент Национальной палаты недвижимости Дмитрий Щегельский заявил, что основной проблемой внедрения КРТ является дефицит доверия между жителями, городскими властями и девелоперами. По его мнению, без прозрачных правил программа рискует превратиться в инструмент уплотнительной застройки. Для снижения социальной напряженности необходимы гарантии равнозначного переселения, опережающее создание инфраструктуры и постоянный диалог с населением.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Павлов сообщил, что в поправки к закону о КРТ были максимально включены запросы жителей, а созданный общественный штаб добился улучшения условий.

Адвокат Андрей Кулаков отметил, что город пока фокусируется на развитии нежилых зон, хотя Петербург добровольно ввел мораторий на КРТ жилой застройки без предварительного обозначения таких территорий на картах. По его словам, при КРТ нежилой застройки право выкупа площадки в первую очередь предлагается действующим собственникам.

Участники дискуссии, включая представителей управляющих компаний и юридического сообщества, сошлись во мнении, что негативное восприятие программы часто связано с дефицитом информации. Также была отмечена важность открытого диалога между всеми сторонами.

Некоторые эксперты, в том числе учредитель КРТ Девелопмент Евгений Бондарчук, предложили разделить управление жилыми и нежилыми проектами, сделав приоритетом реализацию КРТ нежилой застройки и закрепив конкретные территории в адресной программе.