Комтранс помог наладить автобусное сообщение в Малом Карлино

Жители деревни Малое Карлино в Ленинградской области добились восстановления регулярного движения автобуса после обращения к уполномоченному по правам человека. Вмешательство помогло устранить хронические сбои на маршруте, особенно в вечернее время.

В конце ноября прошлого года жители деревни Малое Карлино в Ломоносовском районе пожаловались омбудсмену Сергею Шабанову на постоянные сбои в автобусном сообщении. Речь шла о хронических проблемах с маршрутом № 273, который финансируется из бюджета Санкт-Петербурга. Из-за этих сбоев людям приходилось долго ждать транспорт в холоде.

По итогам приема Шабанов обратился в Комитет по транспорту Санкт-Петербурга с просьбой принять меры к перевозчику для обеспечения регулярности движения. В ответе от 23 декабря Комтранс подтвердил факты срыва движения в ноябре на основе данных спутникового мониторинга и ведомостей.

В адрес перевозчика были направлены претензии с предписанием строго соблюдать расписание и условия государственного контракта, которые предусматривают финансовые санкции за невыполнение обязательств.

По словам уполномоченного, принятые меры оказались эффективными. Так, в январе жители подтвердили, что дефицит водителей устранен и движение автобусов стало регулярным. Шабанов поблагодарил сотрудников Комтранса, отдельно выделив вклад бывшего председателя Валентина Енокаева в оперативное разрешение ситуации.