На тепло в салонах проверили свыше 1,5 тысяч автобусов и трамваев в Петербурге

За неделю в Санкт-Петербурге проверили свыше 1,5 тысяч единиц общественного транспорта на соблюдение температурного режима в салонах.

В период сильных морозов общественный транспорт работает в усиленном режиме. На линию в полном объеме вышли все автобусы, троллейбусы и трамваи. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербургу.

Для обеспечения комфорта пассажиров сотрудники СПб ГКУ «Организатор перевозок» усилили контроль за соблюдением температурного режима в салонах подвижного состава. Проверки проводятся как планово, так и по обращениям граждан на горячую линию.

Первый заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков подчеркнул важность пунктуальности и комфортного температурного режима в транспорте для каждого пассажира. По его словам, основная задача транспортного блока — гарантировать соблюдение этих условий на всей маршрутной сети.

За последнюю неделю специалисты проверили больше 1,5 тысячи единиц транспорта, а выявленные нарушения температурного режима повлекут для перевозчиков штрафные санкции.

По поручению вице-губернатора Кирилла Полякова все службы городского транспорта перешли на усиленный режим работы. Во всех автопарках проверяется исправность отопительных систем. Водители и технический персонал проходят дополнительные инструктажи по эксплуатации в сложных погодных условиях. Сформированы дополнительные аварийные бригады для оперативного реагирования.

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» усилила контроль за температурным режимом в электропоездах и своевременной уборкой наледи с платформ. Дирекция по организации дорожного движения привела в готовность свои ремонтные бригады. Их задача — обеспечить бесперебойную работу светофоров и систем управления движением.