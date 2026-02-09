Понедельник, 9 февраля 2026
Наталия Сидоркевич рассказала о миссии Всемирного клуба петербуржцев

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Всемирный клуб петербуржцев отмечает 35-летие. Председатель правления Наталия Сидоркевич рассказала о том, как сообщество превратилось в серьезную общественную силу, и почему главный фокус его работы сегодня обращен к молодежи.

Наследство и преемственность

Наталия Сидоркевич возглавила правление Всемирного клуба петербуржцев в апреле 2021 года, приняв эстафету от своей матери, соосновательницы организации Валентины Орловой. В беседе с «Петербургским дневником» она призналась, что восприняла это доверие с волнением, осознавая ответственность за сохранение авторитета сообщества и высоких стандартов петербургской культуры.

Валентина Орлова руководила клубом три десятилетия. В издательской серии «Библиотека ВКП» вышел альбом «Валентина Орлова. Послесловие», где ее судьба стала частью истории. Президент клуба Михаил Пиотровский отметил в предисловии, что Орловой удалось осуществить почти незаметный переход от веселого сообщества друзей к доброй, но имеющей четкую миссию общественной организации.

Работа сообщества

Издательская деятельность составляет одно из ключевых направлений работы клуба. Авторами книг выступают не только известные ученые, архитекторы или артисты, но и обычные петербуржцы, чьи жизнь и труд формируют культурную летопись города.

В числе изданий представлены различные жанры: проза, поэзия, мемуары и воспоминания очевидцев. Особое место занимает серия, посвященная блокаде Ленинграда и памяти жертв Холокоста.

Эти книги клуб ежегодно передает в дар библиотекам Санкт-Петербурга, России и других стран. На данный момент общее количество изданных книг достигло 121.

На ежегодной торжественной ассамблее, которая состоится 9 февраля, члены организации подведут итоги и наметят планы на будущее. На встречу приедут зарубежные участники клуба, а те, кто не сможет присутствовать, отправят видеопоздравления. Мероприятие начнется с традиционной переклички друзей со всего мира.

Секрет долголетия и камерный формат

Наталия Сидоркевич сообщила, что за 35 лет в клубе выстроилась стройная система организации и взаимоотношений. По ее словам, организация объединяет людей, для которых важны не только прошлое, но и достойное будущее Петербурга.

Число членов клуба сознательно ограничено 122 человек. Эту цифру предложил Михаил Пиотровский как отсылку к высоте шпиля Петропавловского собора — 122,5 метра. Несмотря на большое количество желающих вступить, клуб стремится сохранять камерный, почти сакральный формат, обеспечивающий качество общения и совместной работы.

Работа с молодежью

Одним из самых приоритетных направлений Наталия Сидоркевич называет программы для детей и юношества. По ее словам, клуб осознал, что сегодняшние подростки скоро придут в экономику, политику и культуру, и они также нуждаются в поддержке сообщества.

Именно от нового поколения зависит будущее города. Поэтому клуб поддерживает ряд конкурсов, проводимых совместно с Дворцом творчества юных, такие как «Моя родословная», «Лучший экскурсовод» и «Краеведческие чтения». Особой популярностью пользуется конкурс «Моя петербургская родословная», где участники исследуют историю своих семей, иногда охватывая до семи поколений. Эта работа в многонациональном Петербурге часто превращается в серьезное исследование о сочетании разных языков, менталитетов и культур.

Кроме того, клуб учредил собственную престижную премию поддержки юных талантов «Звезда Прометея». За годы ее лауреатами стали 334 человека, среди которых предприниматель Николай Дуров, певица Зара и скрипач Илья Грингольц. Многие обладатели премии первых лет теперь сами стали педагогами для новых лауреатов.

