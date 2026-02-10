Режиссер Константин Богомолов раскритиковал уровень современных артистов

Новый ректор Школы-студии МХАТ Константин Богомолов раскритиковал профессиональный уровень современных выпускников театральных вузов. По его словам, молодые артисты часто не понимают классических текстов и не стремятся к самосовершенствованию.

Во время участия в передаче «Актерская студия» режиссер и недавно назначенный ректор Школы-студии МХАТ высказал резкую критику в адрес молодого поколения артистов. По его оценке, профессиональный уровень выпускников ведущих театральных учебных заведений неуклонно падает с каждым годом, начиная с 2010-х годов.

Богомолов заявил, что многие начинающие актеры едва знакомы с классическими произведениями и зачастую не понимают смысла слов в текстах Чехова, Тургенева, Толстого и Достоевского. Он также отметил отсутствие у молодежи желания работать над собой и повышать свой профессиональный уровень. В качестве выхода из сложившейся ситуации режиссер видит необходимость серьезного реформирования и ужесточения методов передачи знаний в театральных вузах, с тем чтобы будущие артисты получали фундаментальное образование.

Напомним, Константин Богомолов был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ после смерти Игоря Золотовицкого. Он намерен совмещать руководство вузом с работой в Театре на Малой Бронной и на сцене «Мельников».