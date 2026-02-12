Петербуржцам рассказали об условиях пользования перехватывающими стоянками

Представители СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» рассказали об условиях, при которых перехватывающие автостоянки можно использовать бесплатно.

Для бесплатной парковки водитель должен заехать на перехватывающую стоянку не раньше 5:30 и приложить карту «Подорожник» или ЕКП на въезде. В течение дня нужно совершить минимум две поездки на общественном транспорте с оплатой тем же проездным. Выехать со стоянки следует до 23:59 текущих суток, повторно приложив карту.

Для владельцев пенсионных, студенческих и других льготных проездных на основе БСК действует другой порядок. На въезде нужно взять парковочный билет со штрихкодом. При выезде его сканируют в автоматической кассе и прикладывают льготный проездной. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Система не учитывает поездки, если на ЕКП не активировано транспортное приложение. Тогда оплата проходит как банковская, добавили представители ведомства.

Напомним, что при несоблюдении условий парковка оплачивается по тарифу 100 рублей в час.