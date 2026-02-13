Россияне столкнулись с дорогостоящим ремонтом автомобилей

Небольшие повреждения автомобиля теперь требуют вложений, сопоставимых с месячным заработком. Дело не столько в дефиците запчастей, сколько в усложнении конструкции современных машин.

Российские автовладельцы столкнулись с резким удорожанием ремонта. Модульная сборка от производителей привела к тому, что при поломке одного компонента необходимо менять целый узел. Например, стоимость LED, матричной или лазерной фары достигает 300 тысяч рублей. Если поврежден элемент с датчиками или камерами, к цене добавляется обязательная калибровка, сопоставимая со стоимостью бюджетного смартфона, сообщает 110km.ru.

Некоторые бренды запрещают перекрашивать бамперы из-за риска нарушения работы радаров — деталь подлежит полной замене даже при небольшом дефекте.

Рост цен на ремонт отразился на страховом рынке. Средняя стоимость полиса КАСКО за три года увеличилась почти в 1,5 раза, а для новых клиентов на 16% только за последний год. Для владельцев подержанных машин даже мелкая авария часто делает восстановление экономически нецелесообразным и им проще продать авто на запчасти.

Эксперты советуют при выборе новой машины стоит заранее оценить цену запчастей и отказаться от дорогих опций без явной пользы в повседневной эксплуатации.