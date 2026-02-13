В пятницу Банк России снизил ключевую ставку до 15,5%

Совет директоров Банка России 13 февраля понизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 15,5% годовых. Это уже шестое подряд снижение показателя в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики.

Цикл пересмотра ставки в сторону понижения стартовал 6 июня прошлого года. Тогда ЦБ впервые за три года уменьшил показатель на 100 базисных пунктов до 20%. Впоследствии последовало четыре этапа снижения до 16 процентов. Общее снижение с момента достижения исторического максимума в 21 процент составило 5,5 процентного пункта.

Решение регулятора не совпало с ожиданиями участников рынка. Консенсус-прогноз предполагал сохранение ставки на уровне 16%. Из 30 опрошенных экспертов лишь шестеро прогнозировали снижение до 15,5%

В начале января 2026 года наблюдалось ускорение потребительских цен, связанное с повышением налога на добавленную стоимость с 20 до 22%. Однако к концу месяца и началу февраля динамика улучшилась.

По данным Министерства экономического развития, накопленная за год инфляция к 2 февраля оценивалась в 6,45%, к 9 февраля показатель замедлился до 6,37%. Полные месячные данные Федеральной службы государственной статистики будут опубликованы вечером 13 февраля.