КГИОП включил мясокомбинат имени Кирова в реестр достопримечательностей

Комитет по охране памятников Петербурга (КГИОП) признал достопримечательным местом мясокомбинат имени Кирова на Московском шоссе. Комплекс зданий в стиле конструктивизма был построен в 1930-х годах при участии архитектора Ноя Троцкого.

В пресс-службе КГИОП подчеркнули, что присвоение статуса позволит заменить аварийные конструкции с их последующим воссозданием и приспособить здания под современные социальные и общественные функции.

Строительство мясокомбината началось в 1931 году и завершилось к концу 1935 года. По данным исследователей КГИОП, возведение комплекса велось в условиях нехватки материалов, рабочей силы и механизмов. Помощь при строительстве оказывали партийные деятели Сергей Киров и Анастас Микоян. Архитектор Ной Троцкий участвовал в разработке взаимосвязи элементов производственного процесса и новаторских конструктивных решений.

Проект мясокомбината создавался по образцу чикагских боен с применением передовых для того времени технологий. В 1937 году за архитектурные и технические достоинства он был удостоен диплома и золотой медали на Выставке искусств и техники в Париже. В годы Великой Отечественной территория комбината находилась на передовой линии обороны Ленинграда. На 42-метровой башне колбасного завода размещался пункт корректировки артиллерийского огня.