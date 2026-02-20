В Петербурге открыли бюст Герою Советского Союза Михаилу Исакову

На территории Петербурга открыли бюст Герою Советского Союза Михаилу Исакову. Полковник милиции служил в отряде спецназначения «Кобальт.

В Московском районе Санкт-Петербурга состоялось открытие бюста Герою Советского Союза Михаилу Ивановичу Исакову. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества.

Церемонию посетил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков. По его словам, Михаил Исаков был полковником милиции и входил в состав отряда специального назначения «Кобальт» МВД СССР, действовавшего в Республике Афганистан.

Во время выполнения боевой задачи он в одиночку в течение 13 часов вел бой против превосходящих сил противника. За проявленную храбрость Исаков был удостоен звания Героя Советского Союза, отметил вице-губернатор в своем Telegram-канале.

Поляков подчеркнул, что такие люди, как Михаил Исаков, навсегда остаются в истории, а их служение Родине является примером для последующих поколений.