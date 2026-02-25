Специалисты завершили сварку первых кузовов поезда для ВСМ Москва — Петербург

Завод «Уральские локомотивы» завершил сварку кузовов головного и второго вагонов для первого российского высокоскоростного поезда для ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Конструкционная скорость состава достигнет 400 километров в час.

На предприятии завершили очередной этап создания первого отечественного высокоскоростного электропоезда. Специалисты закончили сварку кузовов головного моторного и второго немоторного вагонов. Составы будут курсировать по будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом, сообщает 110km.ru.

Кузова собрали из экструдированного алюминия. Этот материал втрое легче стали и снижает нагрузку на пути при скорости до 400 километров в час. Раму собирали на новых кантователях с высокой механизацией. Наружные швы варили четыре автоматические головки. Самым трудным этапом стала установка каркаса кабины машиниста. Он формирует обтекаемую форму «носа» для уменьшения сопротивления и шума.

Каждое сварное соединение проходит визуальный, капиллярный и радиографический контроль. Геометрию готового кузова проверяют лазерной координатно-измерительной системой. В настоящее время вагоны готовят к покраске.

Напомним, что Первая высокоскоростная магистраль соединит шесть регионов. На пути запланировано 16 остановок включая Ленинградский вокзал в Москве и Московский вокзал в Петербурге.

Поезда будут развивать скорость от 250 до 360 километров в час с потенциалом до 400 километров в час. Интервал движения составит 10–15 минут. Восьмивагонный состав вместит 454–460 пассажиров и предложит четыре класса обслуживания.